الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مُسِّن في مشاجرة بالشرقية

جثة
جثة

لقى شخص مُسِّن مصرعه خلال تعدي آخرين عليه بالضرب أمام منزله بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع عبده عبدالحميد إسماعيل الهيشة -٦٥ سنة - مقيم في قرية القرين التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية.

وأكد الأهالي في بلاغ للشرطة مصرعه عقب مشاجرة بينه وبين آخرين لقى مصرعه من أثر الضرب وفروا هاربين. 

وعلى الفور، توجهت قوة من الشرطة لمكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القرين، وجارِ العرض على النيابة لاتخاذ اللازم والبحث عن المتهمين.

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