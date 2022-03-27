«تعليم البحيرة» تكرم عدداً من النماذج النسائية المشرفة في رحلة العطاء والكفاح

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة صباح اليوم بتكريم عدداً من النماذج النسائية المشرفة من العاملات بديوان المديرية تم اختيارهن كأمهات مثاليات بناء على معايير دقيقة كان فى مقدمتها عطاء الأم ونجاحها في تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة التي واجهتهن بعد وفاة أزواجهن.

أكد وكيل الوزارة على دور الأم والمرأة في المجتمع وصناعة التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل وبناء شخصية وحياة الأبناء والحفاظ على كيان الأسرة وخاصة في ظل التحديات التي تواجه شبابنا فى الوقت الحالي فالأم هى المدرسة الأولي التي تقوم بتنشئة الأجيال وإعدادهم للمستقبل وتصحيح المغلوط من المفاهيم لديهم وتعريفهم بالمنهج الصحيح بعيدًا عن الانحراف والتطرف ثم قام وكيل الوزارة بتكريم عدد خمس سيدات تم اختيارهن ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والكفاح من أجل أبنائهن والنضال فى كافة ميادين الحياة وقام بمنحهن شهادات تقدير وهدايا رمزية وعينيه تقديراً لدورهن البارز في المجتمع والسيدات المكرمات هن : نجوى مصطفى رمضان ادارية بإدارة المتابعة وتقديم الأداء بالمديرية، فوزية أحمد يوسف القاضي رئيس قسم الملفات بالمديرية، ورضا محمد السيد كاتب أول بشئون العاملين بالمديرية، منى أحمد العسال رئيس قسم الصرف بالمخازن بالمديرية، ابتسام مصطفى الخولي رئيس قسم رعاية العاملين بالمديرية.

بالإضافة إلى أنه تم تصعيد السيدة تبارك عبدالجواد مرعي محاسب بإدارة الحسابات كأم مثالية على مستوى المديرية تم تكريمها في احتفالية المحافظة بعيد الأم وأم الشهيد لعام 2022 يوم الخميس الماضي بدار الأوبرا بمدينة دمنهور.

وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكريمها ومنحها شهادة تقدير، هذا وقد وجه وكيل الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك السيدات وتذليل ما يعترضهن من معوقات متمنياً لهن دوام الصحة والسداد والتوفيق.