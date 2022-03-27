الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تطورات حالة الطقس المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية لهذا الأسبوع بعد ارتفاع درجات الحرارة.

أجواء دافئة على كل الأنحاء خلال هذا الأسبوع:

قالت الهيئة، في بيانها، إنه بعد أن شهدت كافة الأنحاء أجواء شديدة البرودة وإحساسا كبيرا ببرودة الطقس وتساقطت الأمطار على مناطق كثيرة من السواحل الشمالية والدلتا ووصلت إلى القاهرة خفيفة الشدة، فعلى هذا تتبدل الأحوال الجوية وتتغير الكتلة المسيطرة على البلاد فتهب رياح جنوبية شرقية دافئة على إثرها ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعاتها حتى نهاية هذا الأسبوع، ولكن يرجى عدم الانخداع في هذا الارتفاع خاصة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الإحساس الفعلى للطقس ورؤية السماء:

ولا تزال الأجواء الدافئة مستمرة في خطاها نحو الارتفاع التدريجي بلا عودة للوراء لتقترب حرارة النهار اليوم الأحد على القاهرة الكبرى في حدود 23/24 درجة في طقس شتوي دافئ نهارًا ومشمس بامتياز، وشديد البرودة صباحًا وليلًا.

كذلك يكون الوضع مشابها على باقي المناطق الشمالية المحيطة، سواء من الوجه البحري أو بداية شمال الصعيد.. ما عدا سواحل البحر المتوسط فيكون الطقس بها مائلا للبرودة في الظل إلى مائل للدفء تحت أشعة الشمس في درجات حرارة على حدود الـ20 درجة.

ويستمر الطقس الحار نهارًا بشكل خفيف على باقي مناطق الصعيد في درجات حرارة ما بين أواخر الـ20 درجة إلى حدود الـ30 درجة، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر مع سطوع الشمس بشكل واضح.

حركة الرياح:

وتنشط الرياح بشكل قوي على أغلب مناطق الصعيد والوادي الجديد بالإضافة لسواحل البحر الأحمر لتثير معها الرمال والأتربة أحيانًا أثناء النشاط.. على أن يستمر وضع الرياح النشط من صباح يوم الأحد خاصة مع الدخول لفترات الظهيرة وحتى فترات حلول الليل، أما عن نشاطها على المناطق الشمالية فيكون خفيفا إلى متوسط خاصة مع الفترات المسائية للنهار بشكل غير مؤثر.

الشبورة:

تعود ظاهرة الشبورة من جديد في حديث الطقس بسبب خلل فروق الحرارة الكبير خلال اليوم بين النهار والليل، وتبدأ في الظهور بكثافة على مناطق غرب القاهرة الكبرى، أي غرب الجيزة عند أكتوبر والشيخ زايد ومدينة الإنتاج، وكذلك بداية طرق الفيوم والواحات من هناك، كما تظهر على بعض مناطق محافظة مطروح، بالإضافة لمناطق قليلة من شرق ووسط الدلتا وبعض أماكن مناطق خط القناة القريبة من ساحل المتوسط.

عدة تحذيرات:

وقد أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها؛ الأول هو من قوة نشاط الرياح الشمالية الشرقية على مدن البحر الأحمر والمتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أيضًا تنشط على جنوب الصعيد وجنوب الوادى الجديد مثيرة لبعض الرمال والأتربة، كذلك تنشط على شمال ووسط الصعيد وبعض الأماكن الأخرى ولكن بشكل أقل قوة.

والتحذير الثاني هو اضطراب البحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح عليه، لذلك يرجى الحذر بينما يبقى البحر المتوسط معتدلا.

أما التحذير الثالث والأخير فهو من الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل إلى حد الضباب على شمال البلاد، لذلك يرجى الحذر.