بلينكن: أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب فى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الحرب الروسية على أوكرانيا تتسبب في أزمة غذاء عالمية في وقت تتعافى فيه الاقتصادات الدولية من تداعيات أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة وقف الحرب على الفور.

وأضاف بلينكن - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد ـ إن دول منطقة الشرق الأوسط تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الخبز، مضيفًا أنه ستتم دراسة الخطوات التي يمكن أن تخفف من عبء هذا الأمر على شعوب المنطقة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها مصممون على الوقوف مع شعب أوكرانيا، مضيفًا أن الحلفاء اتفقوا على تعزيز الجناح الشرقي للحلف وحماية سيادة الدولة وأراضيها.

وأكد التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تدافع عن نفسها سواء بالأسلحة والطائرات المسيرة، مؤكدًا أنه سيتم تشديد العقوبات على روسيا بسبب هجومها غير المبرر لأوكرانيا، مضيفًا أن بلاده تريد أن تعمل على تخفيف اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة من روسيا.

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة ليست لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا.

جاء ذلك على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة البولندية وارسو أشار خلالها إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".

وقال بلينكن، في تصريحات صحفية خلال زيارته الحالية لإسرائيل، "أعتقد أن الرئيس، والبيت الأبيض، أوضحا الليلة الماضية أنه، بكل بساطة، لا يمكن تخويل الرئيس بوتين لشن حرب أو شن عدوان على أوكرانيا أو أي مكان آخر"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف: "كما تعلمون، وكما سمعتم منا نقول مرارًا، ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا - أو في أي مكان آخر".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن زيارة الرئيس جو بايدن للاجئين الأوكرانيين في بولندا كانت مؤثرة للغاية، مضيفًا أن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا تأثروا بهذه الحرب.

وحول زيارته الحالية لعدد من دول المنطقة، قال إن الولايات المتحدة تتابع مواصلة الاستثمار في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مضيفًا أن هجوم روسيا على أوكرانيا يذكرنا بأنه في حال أصبحت إيران نووية ستصبح أكثر عدوانية.

وأضاف بلينكن، أن إيران لديها نشاطات تهدد الاستقرار في المنطقة وخارجها وبالتأكيد ستتضاعف من دون اتفاق نووي سواء عبر إيران نفسها أو وكلائها، مشيرًا إلى الهجوم الحوثي المتكرر على البنى التحتية في السعودية هو دليل على ذلك، وبشأن القضية الفلسطينية، قال بلينكن إنه سيلتقي اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وإدارة السلطة الفلسطينية لبحث عملية السلام.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه بحث مع نظيره الأمريكي الهجوم الروسي على أوكرانيا والملف النووي الإيراني، وأضاف أنه لا يمكن حصول إيران على سلاح نووي، مضيفًا أن إسرائيل والولايات المتحدة ستتابعان العمل معًا لمنع أن تكون إيران نووية.