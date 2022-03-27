الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة القناة تنظم ندوة عن «الترابط الأسري و بناء المجتمع» لطلاب الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة،  ندوة توعوية تحت عنوان "الترابط الأسري ودوره في بناء المجتمع"  وذلك ضمن خطة القطاع للتوعية بالقضية السكانية والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية من منظور شامل واستهدفت توعية 30 طالبا وطالبة من مدرسة الحج عبد الله ابو علي بالإسماعيلية، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوعية "بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وقد أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، بإشراف عام وتوجيهات الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة سحر حساني وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية  

وقد حاضر في الندوة الدكتور صالح مطر الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وتناول عدة محاور هامة منها مفهوم الترابط الأسري، و أهمية الأسرة في بناء المجتمع، وأهداف استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمحاور التي يرتكز عليها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومنها التعليم و الصحة، وجود تشريعات لتحقق الأمن والأمان للأسرة المصري، واختتمت فعاليات الندوة بالاجابة عن كافة الاستفسارات من جانب الطلاب.

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