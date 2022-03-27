نشرة المحافظين|حملة شلل الأطفال وبروتوكول تعاون مع «التنمية الصناعية»

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا للمحافظين في مختلف المحافظات، وترصد "الدستور" في السطور التالية بعض الفعاليات والأحداث المهمة منذ الصباح حتى الساعة:

الإسكندرية: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، حيث شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنطلاق الحملة بمركز صحة العمراوي شرق المحافظة.

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا من داخل وحدة صحة العمراوي بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية لانطلاق فعاليات الحملة.

أسيوط: حفل ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة الجامعة الإعدادية

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة المدرسية والتربوية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2021/2022، والذي نظمته إدارة أسيوط التعليمية بمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بحي غرب مدينة أسيوط.

الفيوم: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة 4 أيام بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وتابع المحافظ أعمال الحملة بالمركز الطبي الحضري بالحادقة، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال عياد بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، مشرف الوزارة على الحملة.

بورسعيد: توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية

وقَّع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، برتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية، وذلك لتشغيل مول الفرما الكائن بشارع محمد علي نطاق حي الشرق.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن بروتوكول التعاون يهدف لدعم خطوات الدولة المصرية في دعم الصناعة المحلية والمنتج المصري، وتقليل حجم المنتجات المستوردة.

وأشار المحافظ أن البروتوكول يتم من خلاله دعم أصحاب الـ 54 مصنع والـ 118 مصنع، بوحدات تجارية بالمول لتسويق منتجاتهم من المصنع إلى المستهلك.

الدقهلية: تدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

دشَّن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمقر وحدة طب الأسرة بقولنجيل بالمنصورة، بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية، ورؤساء القطاعات الصحية بمديرية الشؤون الصحية.

بني سويف: افتتاح مشروع تطوير هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع تطوير ورفع كفاءة هايبر الواسطى بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي للمحافظة وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

مطروح: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قبل قليل، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بداية من سن يوم وحتى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين وذلك في وحدة رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف الشناوى مدير الطب الوقائي بالمديرية والمشرف على الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وعددًا من القيادات التنفيذية.