الحزب الديمقراطي الكردستاني: جلسة البرلمان العراقي الأربعاء المقبل يوم «الحسم»

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، اليوم الأحد، أن جلسة البرلمان العراقي المقررة يوم الأربعاء المقبل، حول انتخاب رئيس الجمهورية العراقي، ستكون حاسمة.

وأوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، إلى أن جلسة الأربعاء المقبل، ستكون حاسمة كون ان هناك تحركاً على عدد من النواب المستقلين والكتل لإكمال النصاب.

ووفقاً لوكالة بغداد اليوم، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي في التحالف الثلاثي، صالح عمر، اليوم الأحد، أن التحالف الثلاثي مُصر على عدم العودة للتوافق بتشكيل الحكومة.

ونقلت الوكالة عن عضو الحزب، صالح عمر، إن الحزب الديمقراطي مُصر على ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.

وتابع، أن التصويت لصالح مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية سوف يتم اجراؤه في الجلسة ، مشدداً على أنه لا عودة للتوافق في تشكيل الحكومة”.

إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وأرجأ البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية كانت مقررةً السبت إلى الأربعاء 30 مارس، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفيره، وفق ما أفاد بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ومصدر رسمي فرانس برس.

وجاء في بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن "البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية"، فيما أكّد مصدر رسمي أن سبب التأجيل هو "عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس" وعددهم 329 نائباً.

وأكد بيان الدائرة الإعلامية أن 202 نائباً حضروا الجلسة فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائباً.

وقبل أيام، أعلن البرلمان العراقي قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

كما أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحديد يوم 26 من الشهر الحالي، موعدا لانتخاب الرئيس العراقي.

تفاقمت الأزمة السياسية في العراق بعد إخفاق الكتل النيابية في انتخاب رئيس الجمهورية، وتمسُّك التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والطرف الثاني قوى الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي، بموقفيهما، وهو ما يجعل الأبواب مفتوحة أمام سيناريوهات متعددة قد تشهدها العملية السياسية خلال الأيام المقبلة.