الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«شديد الحساسية».. «العقرب» يسقط الفتيات في شباك أحمد زكي

أحمد زكي
أحمد زكي

تميز الفنان الراحل أحمد زكي، بالرومانسية، وكانت له العديد من العلاقات العاطفية، ووقعت الكثير من الفتيات في غرامه. وترصد “الدستور” وراء حب الفتيات للنمر الأسود.

- رجال برج العقرب يمشون ويتحدثون بطريقة تبهر النساء


النجم الراحل يصادف اليوم ذكرى وفاته كان من مواليد برج العقرب، ومن أسباب وقوع النساء في حب رجال العقرب الغموض، أنه عندما يحيط الرجل نفسه قليلاً  بهالة من الغموض، سيكون ما يريده  كل من حوله هو معرفة المزيد و اكتشاف كل شيء عنه.
بعد ذلك بمجرد كشف أسراره سترى أن لديه المزيد من الأسرار،(حتى الأسرار التي لن يشاركها معك أبدًا)، وهو هذا يخلق المزيد من الرومانسية معهم.

- شديد الحساسية


وبحسب موقع "scorpiomansecret" برج العقرب كعلامة دفاعية فائقة، هو مستعد للرد والدفاع عندما يشعر بالهجوم أو المحاصرة، نعم يمكن أن يكون سامًا، لكن هذا فقط لأنه شديد الحساسية.

عندما تتعرف عليه حقًا، ستقع في حب عميق مع الصبي الضعيف الذي يعيش تحت المظهر الخارجي للرجل القوي، لديه مخاوف عميقة من التخلي عنك لدرجة أنه يميل إلى التصرف بطريقة دفاعية للغاية.

العقرب هو علامة معروفة لكونها كل شيء أو لا شيء، إما أنه يريدك تمامًا، أو لا يريدك على الإطلاق، عندما يكون معك، فهو يريد حقًا التعرف عليك جميعًا،كل أسرارك وآمالك ومخاوفك وصدماتك.
 عميق
لا يعيش رجل برج العقرب في النهاية السطحية على الإطلاق، يريد أن يعرف كل الأشياء من الفضائيين إلى الميتافيزيقيا، إلى الحياة بعد الموت، المحادثة معه مثل القيام برحلة إلى المجهول، واستكشاف جميع أنواع الموضوعات التي قد تكون محظورة أو محظورة. كيف لا نحب رجلاً بهذا العمق؟.. كما أنه لا يخشى التطرق إلى أي موضوع بمجرد أن يثق بك.

أحمد زكي ذكرى وفاة برج العقرب رجال رومانسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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