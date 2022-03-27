قمة النقب: إسرائيل تستضيف الولايات المتحدة وأربع دول عربية فى قمة تاريخية

يتواجد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن صباح اليوم الأحد في القدس مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد. في لقاء تمهيدي قبل "قمة النقب" المقررة لهذا المساء في كيبوتس سديه بوكير في النقب، وسيلتقي "بلينكن" في وقت لاحق من هذا النهار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ ووزير الأمن بيني جانتس.

قمة النقب

تنطلق في المساء أعمال القمة في النقب جنوب إسرائيل، والتي سيشارك فيها لأول مرة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إلى جانب نظيره الإسرائيلي لابيد وأربعة وزراء خارجية دول عربية وقعت قبل عامين اتفاقية تطبيع، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أطلق عليها اتفاقيات إبراهيم.

يأتي التمثيل العربي بحضور القمة المقرر إجراؤها في سديه بوكير في النقب، بمشاركة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد ووزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني ووزيرة الخارجية المغربية ناصر بوريطة ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وسط غياب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، علمًا بأن الأردن يقيم مع إسرائيل علاقات سلام منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قبل حوالي ثلاثة عقود.

ملفات القمة

وبخلاف أنباء أكدت في وقت سابق تمحور المحادثات حول إيران، فقد أكد مسئول إسرائيلي كبير لموقع "كان" الإخباري أن قمة النقب لن تنحصر مهامها في مناقشة القضية الإيرانية، بل ستشمل التطرق إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وفي تداعياتها على النواحي الاقتصادية ومجالات الطاقة.

وتهيمن أيضًا على القمة، القضية الفلسطينية، حيث من المقرر أن ينطلق بلينكن في اليوم التالي (الإثنين) إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومناقشة التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، مع العلم أن السلطة آثرت عدم توجيه سهام النقد لقمة تستضيفها إسرائيل يحضرها أشقاء عرب في غياب فلسطيني.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الخميس الماضي، عن أن بلينكن سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل شهره الثاني، وسيزور خلال جولته المرتقبة إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر اعتبارًا من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل.