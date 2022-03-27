براتب يصل لـ3600 جنيه.. 1630 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 1630 فرصة عمل جديدة للشباب بمحافظة الشرقية، وذلك براتب يصل لـ3600 جنيه في بعض المهن.

وظائف القوى العاملة

وتتضمن تلك الوظائف، 3 مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكا باور، مهندس مدني، 6 كيميائي، 2 محاسب، مدير تسويق، 6 أخصائي سلامة وصحة مهنية، 2 صيدلي، 5 مندوب مبيعات، 70 منسقة ميدانية، أخصائي طبي أو تمريض، 314 عامل إنتاج، 15 عاملًا 5%، 5 جوكر، 15 عامل جينز، عامل تدريب، 5 فني طباعة، 55 فني صباغة، 3 فني استيوارد، 65 فني تجهيز، 10 عامل عادي، 796 فرد أمن، 2 فني كهرباء، 17 فني دهان سيارات، 5 فني تجميع سيارات، 56 فني لحام، 4 فني برادة، 41 خراطًا، 6 سائقًا، 20 فني ديكور، 25 فني سمكرة، مراقب جودة، 3 أمين مخزن، مشرف مدني، مدخل بيانات، 4 مشرف إنتاج غزل، براد إسطمبات، 6 عمال خدمات، فنى 2N2، سائق كلارك، عامل تشطيب، 20 فني صيانة، 12 فني نجارة، 20 عامل مكابس.

نشرة وظائف القوى العاملة

وكانت وزارة القوى العاملة قد تمكنت من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنعًا قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

ويأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.