بحضور وزيرتي التخطيط والبيئة.. «القومي للتخطيط» يناقش الطريق إلى قمة المناخ

انطلقت قبل قليل فاعليات اليوم الثانى من المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط بعنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، والذى يعقد على مدار يومى 26-27 من شهر مارس الجارى، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثانى من المؤتمر ثلاث جلسات، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان سبل مواجهة التغيرات المناخية: حالات مختارة ويرأسها الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة، وتناقش تداعيات تغير المناخ فى أفريقيا جنوب الصحراء وتزايد الطلب على التبريد وتخطيط الكهرباء، تخضير الاقتصاد وأثره على التشغيل وتنمية الأعمال، التغيرات المناخية والصناعة الخضراء، ويحضر الجلسة ممثل عن المعهد الدولة لتطبيقات تحليل النظم، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر.

أما الجلسة الثانية فتعقد بعنوان التغيرات المناخية: الحوكمة والمخاطر والسلامة البيئية ويترأسها الدكتور خالد عطية أستاذ المحاسبة البيئية ونائب رئيس معهد التخطيط القومى، وتناقش الجلسة العديد من الموضوعات أبرزها: حوكمة تغير المناخ فى المنطقة العربية ودعم التنمية المستدامة فى ضوء التجارب الإقليمية والدولية، مدينة الإسكندرية وارتفاع مستوى البحر: المخاطر ودور المنظمات المختلفة، العمل المناخى والسلام البيئى كمدخل لتعزيز التنمية المستدامة، الآثار المتبادلة بين التغيرات المناخية والمياه والزراعة والطاقة فى مصر وسبل المواجهة، ويشارك فى الجلسة دكتورة عبير مجاد استاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، دكتورة إنجى فراج مدير بكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ودكتور عبد العزيز إبراهيم أستاذ اقتصاديات الموارد المائية بمعهد التخطيط القومى.

وتختتم فعاليات المؤتمر الدولى بجلسة ختامية ورسائل المؤتمر بعنوان الطريق إلى cop 27 برئاسة الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، ويتحدث خلال الجلسة وزيرتي التخطيط والبيئة، ويلقى رسائل المؤتمر الدكتور علاء زهران رئيس المؤتمر والدكتورة سحر البهائى مقرر المؤتمر.