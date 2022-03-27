قريطم: الدولة تساند الشباب بمشروعات صغيرة ومتوسطة للقضاء على البطالة

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أثناء استقباله الوفد البرلماني للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن محافظة البحيرة قامت بتسهيل منح وقروض بتكاليف ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل تقديم كافة التسهيلات أمام الشباب المستثمرين وفتح آفاق للعمل.

وأضاف قريطم أنه أثناء تفقد لجنة المشروعات بمجلس النواب، لمحافظة البحيرة مساء أمس السبت، أن الدول تساند الشباب وتعمل على إزالة أي معوقات تواجههم من خلال إقامة مشروعات وتوفير بيئة مناسبة لهم، موضحا أن هناك مشروعات كثيرة نفذت على أرض الواقع، وبدأت بالفعل تعمل بالقضاء على البطالة.

وقدم قريطم الشكر لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة لما يقوم به من دور حقيقي ووطني تجاه المحافظة بتسهيلات للمستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم.

وشدد قريطم أن محافظة البحيرة بها العديد من القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة” والتي كان لها آثرا كبيرا في تغير شكل الحياة في القرى والريف إلى الأفضل بدخول جميع المرافق وتجميل المناطق.

وضم وفد اللجنة خلال الزيارة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، هالة أبو السعد وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة سيد سلطان، وطارق السيد، ودكتورة منى عبدالله، ورحاب موسى.