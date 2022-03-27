الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: المملكة لعبت دورا محوريا كعضو في مجموعة «العشرين»

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن المملكة لعبت دورًا محوريًا كعضو في مجموعة "العشرين"، وتقدمت على بقية الدول في الحفاظ على التزاماتها، موضحة أن دول "العشرين" لم تتوقف عن الإشادة بقيادة السعودية للمجموعة خلال فترة تفشي وباء كورونا، الذي يعد الأشد خطرا منذ عقود، وكانت "العشرين" في الواجهة للأزمة العالمية 2008 والجائحة.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " التكتلات الاقتصادية والحلول المأمولة " - أن التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسة مرت بمراحل مختلفة، ولا سيما "مجموعة السبع" و"مجموعة العشرين"، مؤكدة أنها ظلت مؤثرة في الساحة الدولية لأسباب عديدة، في مقدمتها أن الدول الأعضاء فيها تتمتع بقدرات اقتصادية عالية، إلى جانب اتباعها نظام اقتصاد السوق مع بعض الاستثناءات، فضلاً عن حضورها الواضح في مواجهة الأزمات الاقتصادية بشكل عام، وقدرتها على إحداث فارق في معالجة هذه الأزمة أو تلك.
وأشارت إلى أن ظهور التكتلات لمواجهة الأزمات يبدو واضحا، إذ انطلقت "مجموعة السبع" في 1973 للتعاطي مع أزمة الطاقة، التي نشبت آنذاك، موضحة أنها تضم أكبر الاقتصادات على الإطلاق، لذا أرادت أن تضفي زخما سياسيا عالميا لها بتوازن مطلوب، فأدخلت روسيا، ومع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية تعززت في الواقع التجمعات الاقتصادية وغير الاقتصادية، فحلف شمال الأطلسي "الناتو" صار أكثر التفافا حول أعضائه، مع ضخ مزيد من الأموال لدعم دوله عسكريا.

الرياض مجموعة العشرين السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء مشمسة وبرودة شديدة ليلاً

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27 -3-2022

وزير الدفاع يشهد احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوى

وزير المالية: تعزيز التعاون مع اليابان لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق «شقة المرج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان