صحيفة سعودية: المملكة لعبت دورا محوريا كعضو في مجموعة «العشرين»

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن المملكة لعبت دورًا محوريًا كعضو في مجموعة "العشرين"، وتقدمت على بقية الدول في الحفاظ على التزاماتها، موضحة أن دول "العشرين" لم تتوقف عن الإشادة بقيادة السعودية للمجموعة خلال فترة تفشي وباء كورونا، الذي يعد الأشد خطرا منذ عقود، وكانت "العشرين" في الواجهة للأزمة العالمية 2008 والجائحة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " التكتلات الاقتصادية والحلول المأمولة " - أن التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسة مرت بمراحل مختلفة، ولا سيما "مجموعة السبع" و"مجموعة العشرين"، مؤكدة أنها ظلت مؤثرة في الساحة الدولية لأسباب عديدة، في مقدمتها أن الدول الأعضاء فيها تتمتع بقدرات اقتصادية عالية، إلى جانب اتباعها نظام اقتصاد السوق مع بعض الاستثناءات، فضلاً عن حضورها الواضح في مواجهة الأزمات الاقتصادية بشكل عام، وقدرتها على إحداث فارق في معالجة هذه الأزمة أو تلك.

وأشارت إلى أن ظهور التكتلات لمواجهة الأزمات يبدو واضحا، إذ انطلقت "مجموعة السبع" في 1973 للتعاطي مع أزمة الطاقة، التي نشبت آنذاك، موضحة أنها تضم أكبر الاقتصادات على الإطلاق، لذا أرادت أن تضفي زخما سياسيا عالميا لها بتوازن مطلوب، فأدخلت روسيا، ومع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية تعززت في الواقع التجمعات الاقتصادية وغير الاقتصادية، فحلف شمال الأطلسي "الناتو" صار أكثر التفافا حول أعضائه، مع ضخ مزيد من الأموال لدعم دوله عسكريا.