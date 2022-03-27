«الهجرة»: غدًا بدء امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا المتقدمين للجامعات المصرية

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن الإعلان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا الذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من 14 مارس حتى 24 مارس الجاري، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).

وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالي من تقدموا للهجرة والتعليم العالي بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالب وطالبة.

ومن جانبها، طالبت السفارة المصرية بأوكرانيا الطلبة المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا ولديهم مشكلة في الحصول على كشف درجات أو سحب ملفاته من الجامعات الأوكرانية، ان يرسل بياناته من خلال الرابط التالى:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsVepGg8wgE_DvDiotsMF9vK4BPc5B01wRkvkXKEppnjlfRQ/viewform

وتم تنظيم مواعيد وأماكن أداء الاختبارات على النحو التالي: