«أخبار فاتتك».. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وقصة طليقة محمد الأمين

تعددت أخبار متنوعة على مدار الساعات الماضية، والتى كان أبرزها تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، وأول تعليق من طليقة رجل الأعمال محمد الأمين بعد اتهامه بالتحرش، ومتسابقي برنامج الدوم الذين أشعلوا السوشيال ميديا.

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان

يطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتى تستمر حتى الأربعاء 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من مركز طب أسرة دار الحكمة بمصر الجديدة.

وأوضح أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

ومن جهته، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملة تجوب المنازل «من بيت لبيت» في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع «قنديل» أن الحملة تتم بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم، والأزهر لتسهيل عمل الفرق في التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطعيم الأطفال في الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف، والكنائس، لرفع الوعي والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في جميع المحافظات.

ودعا جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكداً مأمونية ومجانية التطعيمات، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية صد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

أول تعليق من طليقة محمد الأمين

ردت الدكتورة راندا رزق، على اتهامات دفاع طليقها رجل الأعمال محمد الأمين، بأنها السبب وراء القضية التي يواجهها بتهم التحرش بفتيات داخل دار الأيدي الأمينة في بني سويف، قائلة إنها لا تربطها علاقة بالقضية، غير أن ما يلصقونه بها هو في الأساس شرف كبير لأنها لو قامت به فإنها تعتبر أنقذت الفتيات مما يتعرضن له.

وأضافت طليقة محمد الأمين، في تصريحات لـ«الدستور»، أنهم حاولوا القول إنها وراء ما حدث، كونها تعمل في وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أنها أستاذة جامعية، وعملها في الوزارة هو مستشار وزيرة التضامن للمسئولية المجتمعية والدعم الفني، وليس له علاقة بالأسرة والطفولة، كما أنها لا تربطها علاقة أيضًا بتراخيص إنشاء الدار (الأيدي الأمينة) حيث إن قرار ترخيصها صادر من وزيرة التضامن كترخيص استثنائي، في شهر أغسطس 2020.

وأكدت أنها كانت تشغل منصب عضو اللجنة الفنية، ونائب رئيس مجلس الأمناء في دار الأيدي الأمينة، وارتباطها من رجل الأعمال محمد الأمين لم يكن زواجا كاملا، وكان كتب كتاب فقط، وانفصلت عنه حينما عرفت أنه زوّر أوراق الزواج، واكتشفت أن لديه زوجتين أخريتين، في وقت وقّع فيه على أوراق بأنه غير متزوج من أخرى، مضيفة: “فعلت ذلك أيضًا احترامًا لزوجتيه”.

تفاصيل الحالة الصحية لـ«عبد الرحمن أبو زهرة»

تعرض الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة لوعكة صحية جديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم.

وكشف أحمد أبوزهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، عن تفاصيل نقل والده لأحد مستشفيات القاهرة الكبرى قائلًا: "والدي وقع يوم الأحد الماضي، في البيت وقعة عادية، وإحنا تخطينا الوقعة على أساس إنها حاجة عادية".

وتابع أبوزهرة في تصريحات لـ “الدستور”: "بعدها بيوم فقد الوعي، حتى أنه تم نقله للعناية المركزة فورًا يوم الخميس بناءً على طلب الطبيب، بعدما أصيب بكسر في المنطقة اليمين من الحوض، وهو حاليًا لا زال غايب عن الوعي".

وزيرة الهجرة تشارك بفعاليات قمة "مصر للأفضل"

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في فعاليات الدورة السابعة لقمة "مصر للأفضل"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر فعاليات القمة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، زالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

آخر أخبار برنامج “الدوم”

قدّمت المتسابقة ماريا أسامة، الحاصلة على بكالوريوس تجارة، من محافظة الإسكندرية، مشهد "في انتظارك" مستوحى من أحداث حقيقية، على مسرح برنامج "الدوم"، الذي تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر"، وتفاعل معها الحضور من الجمهور.

وقال الفنان كريم عبد العزيز لها: "إنتي هائلة، صدقتك جدًا، عظيم"، وقالت الفنانة أصالة: "حبيت سرعة بديهتك، ولو فيه مسلسل في رمضان بطولتك هختاره عشان أتابعه، وأنا بعملك تتر مسلسلك الجاي"، وطلب منها الفنان خسين فهمي أن تمثل كوميدي: "عنيكي منوّرة إنتي لازم تمثلي كوميدي، إنتي في الكوميدي لذيذة جدًا.

نمو الناتج المحلي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي تتبناه الحكومة ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، لافتةً إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي.

كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.