مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الرواندي تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرواندي بول كاجامي ، في قصر الاتحادية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد.

في (الأهرام) وتحت عنوان (توافق مصري ــ رواندي لدعم التعاون بين دول حوض النيل) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي أكد - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الرواندي بول كاجامي ، عقب لقائه أمس في قصر الاتحادية - أهمية التعاون المشترك بين جميع دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، ولا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية.

وشدد الرئيس على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن.

وأضافت الصحيفة أن خلال جلسة مباحثات مشتركة، استعرض الرئيسان سبل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الإستراتيجي بين دول الحوض، بهدف دفع المصالح، ومواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على ترسيخ التعاون الإستراتيجي مع رواندا في شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وكذلك تعزيز التنسيق والتشاور، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الإفريقي.

من جهته، عبر الرئيس كاجامي عن تقدير بلاده الكبير علاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدا حرص رواندا على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون التجاري والاقتصادي.

وأشارت (الأهرام) إلى أن الرئيسين شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم، للتعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبريد والتدريب الدبلوماسي والشباب والرياضة والمتاحف.

وفي الشأن المحلي، قالت صحيفة (الأخبار)- تحت عنوان (مدبولي يتفقد ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير حدائق الفسطاط)- إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد، ظهر أمس السبت، أعمال ترميم مسجد (عمرو بن العاص) وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط.

وأضافت أن رئيس الوزراء كلف خلال الجولة، بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد (عمرو بن العاص) في هذه المرحلة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة؛ وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة وتحقيق طفرة نوعية ملموسة، باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، كما أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان، ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية في نفوس المصريين.

وتحت عنوان (البنك المركزى يدعم تمكين المرأة.. وتحسين معيشة المجتمع)، قالت صحيفة (الجمهورية) إن البنك المركزي المصري أطلق، خلال الفترة الماضية، العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات، بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها، فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذ القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتمكين المرأة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات.

ونقلت الصحيفة بيان البنك، الذي أكد- خلاله- أن هذه المبادرات والإجراءات تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل.

وعلى الصعيد الرياضي، قالت صحيفة (المصري اليوم)- تحت عنوان (بعد موقعة السنغال.. "الفراعنة" على أبواب "المونديال")- إن الملايين من المصريين يتطلعون إلى استمرار عزف نغمة الانتصارات حينما يحل المنتخب الوطني ضيفًا على السنغال فى ملعب عبد الله واد فى داكار بعد غد، وذلك بعد أن وضع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قدمًا فى كأس العالم بقطر 2022، بالفوز على نظيره السنغالى بهدف دون رد.

وأضافت الصحيفة إن الجماهير تتطلع إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة؛ لضمان التأهل لكأس العالم، للمرة الثانية على التوالى، خصوصًا مع الروح التي ظهر بها اللاعبون بقيادة محمد صلاح، مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي.

وأشارت إلى أن قبل ساعات من السفر، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس، لاعبى المنتخب والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش فى حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وطالب "صبحى" باستمرار التركيز فى المباراة المقبلة، والفوز فى مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ضاعف المكافأة المالية للاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم، فى حالة التأهل لمونديال 2022.