دراسة جديدة: تناول فول الصويا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تشير الأبحاث و الدراسات الطبية إلى ارتباط الغذاء اليومي للإنسان بصحة قلبه، فكلما كان هذا الغذاء متنوعًا و متكاملًا كلما قلت المشكلات القلبية.

ووجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Clinical Nutrition" أن تناول فول الصويا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

و قام باحثون من قسم التغذية و علوم الحركة في جامعة ماستريخت في هولندا، بفحص مجموعة من 23 من كبار السن الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 60 -70 عامًا على مدى أربعة أشهر تقريبًا، و بعد تناول هؤلاء المشاركين الغذائية مع فول الصويا، وجد الباحثون أن لديهم مستويات أقل من بعض علامات مخاطر استقلاب القلب بما في ذلك انخفاض الكو ليسترول الضار والضغط الشرياني.

و بحسب موقع Eat This,Not That، تم تمويل هذه الدراسة الخاصة من قبل Alpro Foundation، و هي منظمة تدعم الدراسات البحثية حول النظام الغذائي النباتي، مما دفع بعض أخصائي التغذية لطرح عدة تساؤولات حول صحة هذه الدراسة.

و أشارت أخصائية التغذية "جينيفر مينج" إلى أن هذه التجربة أجريت على فئة صغيرة قد ترتبط التحسينات التي طرأت على صحة المشاركين بنوع فول الصويا.

و أضافت "مينج" أن التحسينات التي طرأت على الأوعية الدموية للمشاركين قد يكون لها أسباب أخرى، مثل الحصول على المزيد من الألياف أو الفيتامينات و المعادن، و حذرت "مينج" من أن جسم الإنسان يختلف بين شخص وأخر، ويجب مراعاة هذه الاختلاف عند تناول أي غذاء بشكل مستمر.

و أضافت أخصائية التغذية، أنه عندما يتعلق الأمر بصحة القلب و الأوعية الدموية، فمن المهم مراعاة عوامل النظام الغذائي و الوراثة و نمط الحياة بدلًا من التركيز على طعام واحد.