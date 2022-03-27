برلمانى يابانى: جو بايدن أظهر أنه ضعيف وغير متزن

قال مونيو سوزوكي، عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يدعو نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحل سلمي للنزاع.

وشدد البرلماني الياباني، في حديث لمجلة Shukan Gendai، أن بايدن يحاول فقط استفزاز روسيا، مظهرًا بذلك مقدار ضعفه.

وأضاف سوزوكي: "على الرئيس بايدن أن يخبر زيلينسكي، أن نتيجة النزاع باتت واضحة تمامًا، ولم يعد هناك أي خيار آخر سوى الحوار".

وتابع البرلماني: "لكن بايدن لا يخبر زيلينسكي بذلك ولا يوقفه، بل يستفز روسيا فقط، وهذا يظهر بوضوح ضعف بايدن وعدم اتزانه".

ويرى سوزوكي، أن تصرفات زيلينسكي العسكرية ورفضه كل محاولات التسوية السلمية للوضع، قد تؤدي بأوكرانيا إلى كارثة.

وقال سوزوكي: "بدلًا من التوقف عن كيل المديح لمواطنيه الذين يستعدون للقتال ضد الروس بزجاجات المولوتوف، يصرخ زيلينسكي لهم بصوت عال: سأجلب الأسلحة، دعونا نقاتل معًا".

وتابع البرلماني: "عندما رأيت ذلك، تذكرت صور اليابان العسكرية، حيث كان الناس يجبرون على الصراخ: "النصر أو الموت"، والآن نحن نعرف كيف كانت نهاية ذلك: القصف الذري والدمار الكامل".

وشدد سوزوكي على أن استفزازات زيلينسكي العسكرية في دونباس، دفعت روسيا لبدء عمليتها العسكرية.

وعلى صعيد آخر، أكد مسئول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، لم يكن يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام في روسيا، وإنما كان يعني أنه لا يمكن السماح له بممارسة القوة على جيرانه في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن المسئول- لم تكشف هويته- قوله: "كان الرئيس يريد أن يقول إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة القوة على جيرانه في المنطقة.. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام حشد خارج القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو: "من أجل الرب، لا يمكن أن يبقى ذلك الرجل في السلطة"، في إشارة إلى الرئيس الروسي، الأمر الذي اعتبره مراقبون يمثل دعوة لتغيير النظام السياسي في روسيا، ووصفوا ذلك بأنه أبعد ما وصل إليه حتى الآن في هذا الشأن منذ اعتلائه السلطة، مؤكدين أنها تعكس تغييرًا مهمًا في المنهاج الذي تتعامل به واشنطن مع موسكو، حيث دأب المسئولون الأمريكيون على التأكيد على أن تغيير النظام الروسي ليس هدفًا للولايات المتحدة.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق، اليوم، أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.