الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. تعرف على قصص شخصيات «الكبير أوى»

مسلسل الكبير أوى
مسلسل الكبير أوى

ينتظر المشاهد خلال شهر رمضان متابعه مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس، والذي يتناول العديد من الكوميديا عبر الشخصيات الثلاثة الأساسية التي يجسدها بطل العمل أحمد مكي.

 

ويتناول العمل قصص الثلاثة شخصيات الرئيسية بشكل كوميدي، حيث الكبير ملتزم بتربية ولديه "العترة" و"جوني" بعدما فقد هديّة؛ لذا يقرر البحث عن زوجة تساعده في الاهتمام بالأولاد. 

 

و"جوني" يدخل في حالة اكتئاب لتقدمه في العمر وعدم تمكنه من تحقيق أحلامه؛ لذا سيقوم بالعديد من المواقف الكوميدية التي تعود له شخصيته من خلالها. 

 

أما حزلقوم فيجوب البلاد لمساعدة المحتاجين بعدما جمع ما يكفي من الثروة، ولكنه يعود إلى المزاريطة بعد كل رحلة متورّطاً بمشاكل في البلد الذي كان فيه، في اطار كوميدي. 

 

والمسلسل من المقرر عرضه بشكل حصري عبر قناة ON وon drama ومنصة Watch It التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يعرض بالتزامن على قناتي دبي وروتانا خليجية. 

 

وفي سياق متصل، يواصل أبطال الجزء السادس من الكبير تصوير أحداثه في الديكور الرئيسي للعمل بدوار العمدة الكبير، الذي يشهد معظم أحداث العمل، كما يقوم أبطال المسلسل حالياً بالتصوير بالحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر. 

 

وبدأ المخرج أحمد الجندي في مونتاج الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للشركة المنتجة والقنوات العارضة للعمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف، وذلك بالتزامن مع تصوير مشاهد العمل المتوقع الانتهاء من تصويره بحلول الأسبوع الأول من رمضان.

 

الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف بجانب النجم أحمد مكي، منهم الفنان محمد سلام والفنان هشام إسماعيل، والفنان بيومى فؤاد والفنان حسين أبوالحجاج، والفنانة الشابة والوجه الجديد رحمة أحمد، ومحمد أوتاكا، وعدد آخر من النجوم. 

شهر رمضان شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية الحي الريفي مسلسل الكبير أوي مسلسلات رمضان الكبير أوي الجزء السادس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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