الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم اليسار الألمانى: إنفاق 100 مليار يورو على إعادة التسليح خطة «مجنونة»

زعيم اليسار الألماني
زعيم اليسار الألماني ديتمار بارتش

وصف زعيم اليسار الألماني ديتمار بارتش خطة حكومة بلاده لإنفاق 100 مليار يورو على إعادة تسليح الجيش بـ"الجنون"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي لتقليص المساعدات الاجتماعية.

وقال "بارتش"، زعيم اليسار في البرلمان الألماني، في تصريح لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن "خطة تخصيص 100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني هي جنون سيقاومه اليسار".

وأضاف: "هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تقليص المساعدة الاجتماعية للسكان الألمان".

وأردف قوله: "ميزانيتك هي نعمة لصناعة الدفاع، لكنها مبلغ كبير للذين يعملون بجد لجني رزقهم".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أعلنت في وقت سابق، أن الحكومة قررت إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحسين إمداد القوات المسلحة الألمانية.

الماني مليار يورو يورو الالمانى 100 مليار تسليح مليار

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