الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تساوى الخوذ والسترات الواقية من الرصاص بالمساعدات الإنسانية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

تبنت حكومة أوكرانيا قرارا يساوي السترات الواقية من الرصاص والخوذ بالمساعدات الإنسانية، حيث بات استيرادها إلى البلاد يحتاج فقط إلى ملء استمارة خاصة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء وزيرة إعادة دمج الأراضي غير الخاضعة للسيطرة في أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، خلال إحاطة صحفية نشرتها على تيليجرام: "في اجتماع الحكومة اليوم، تقرر مساواة الخوذ والدروع الواقية من الرصاص بالمساعدات الإنسانية، ويمكن استيرادها إلى البلاد عن طريق ملء استمارة".

بالإضافة إلى ذلك، حسب قولها، "تم تبسيط استيراد السلع التالية: لوحات الدروع الواقية للبدن، ومحطات الراديو المحمولة غير المدنية، والطائرات بدون طيار والمسيرات رباعية المراوح غير المدنية، والمناظير غير المدنية، والمعدات البصرية ومناظير القنص غير المدنية. وكذلك أجهزة التصوير الحراري وأجهزة الرؤية الليلية".

وأوضحت فيريشوك أن استيراد هذه العناصر الآن لا يتطلب سوى خطاب ضمان من المستخدم النهائي.

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