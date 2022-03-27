استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و838 ألفا و849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 64 ألفا و895 حالة.



وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 7 ملايين و148 ألفا و789 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 139 ألفا و971 حالة وفاة.



وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 5 ملايين و995 ألفا و876 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154 ألفا و570 حالة وفاة.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1404 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 958 ألفا و492 حالة إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6778 حالة وفاة.



وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 437 إصابة جديدة و53 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و676 ألفا و665 حالة إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 58 ألفا و884 حالة وفاة.



وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6434 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و67 ألفا و157 حالة والوفيات إلى 1246.



وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4110 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و893 ألفا و398 حالة والوفيات إلى 5583 حالة.



وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8841 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و120 ألفا و470 حالة والوفيات إلى 7101 حالة.



وفي اليونان سجلت السلطات الصحة 16 ألفًا و 558 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و916 ألفا و892 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و216 وفاة.



وسجلت هولندا 28 ألفا و145 إصابة ووفاة 20 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 728 ألفا و860 مصابا والوفيات إلى 21 ألفا و891 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 118 حالة وفاة، و73 ألفا و357 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 158 ألفا و700 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 14 مليون و304 آلاف و111 شخص.



كما أفادت سلطات الصحة الفرنسية بوفاة 67 شخص وإصابة 139 ألفا و517 آخرين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 141 ألفا و631 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 24 مليون و919 ألفا و399 إصابة.



وأبلغت سلطات الصحة البرازيلية عن 196 حالة وفاة، و29 ألفا و922 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 658 ألفا و762، وإجمالي الإصابات 29 مليون و832 ألفا و179 إصابة.



