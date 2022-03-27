طبل بلدي ومزمار في مقام «محمد وافي موسى الرفاعي» بأسيوط (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من داخل ضريح العارف بالله “محمد وافي موسى الرفاعي”، المتواجد في قرية المشاريع في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

وكان تصوير مقطع الفيديو في احتفالية ليلة النصف من شهر شعبان، وعندما علمت مديرية أوقاف أسيوط بمخالفة تعليمات الوزارة بشأن استمرار غلق الأضرحة، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقايق وغلقه عقب الصلاة مباشرة.

على الفور توجهت مديرية أوقاف أسيوط إلى موقع المسجد وتم غلق الضريح نهائيا، ومحاسبة المخالفين ومن تسبب في فتح الضريح.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى حال عدم التزام المصلين بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد وعدم فتحه مرة أخرى قبل عيد الفطر المبارك.



ومن الضوابط التي أعلنها وزير الأوقاف، فتح المسجد قبل وبعد الصلاة بـ10 دقائق فقط، عدم السماح بأى موائد إفطار، وعدم السماح بإقامة اعتكاف، استمرار غلق الأضرحة، واستمرار غلق دورات المياه، واستمرار غلق دور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.

وحول مصليات السيدات، أكد وزير الأوقاف، السماح للمساجد التى بها مصليات سيدات وواعظات تكن مسؤولات عن المصلى، وعدم السماح لهن باصطحاب الأطفال غير المدركين والأطعمة.



وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة توجيه أئمة المساجد بتوعية المصلين بهذه الضوابط والتأكيد على أهمية ارتداء الكمامة سواء داخل أو خارج المسجد، واصطحاب المصلى الشخصى والتزام علامات التباعد وتعليق ملصقات بذلك.



وأصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا.



كما شملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.