قصور الثقافة تكرم المرأة على مسرح الجمهورية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالية لتكريم المرأة المصرية، نظمتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، وذلك على مسرح الجمهورية.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلي ذلك الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق تقديراً لدورها في المجتمع.

وفي كلمته نقل الدكتور هانى كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، تحيات وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة للحضور، كما أبدى سعادته وفخره بتكريم مجموعة من عظيمات مصر، وأشاد باختيار لوجو الاحتفالية الذى يضع المرأة محاطة بالزهور، فهى تستحق ذلك لأنها تاج الحياة.

كما تحدث عن دور المرأة ومكانتها مستشهدا بالحديث النبوى حينما جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، موضحاً أن المرأة المصرية لو تم تكريمها كل يوم لن نوفيها حقها، لأن المرأة المصرية هي النموذج الأروع في التحمل والجلد، وتستحق بجدارة أن تكون تاج على رأس سيدات العالم أجمع.

بدورها، هنأت الدكتورة حنان موسى المكرمات من الأمهات المثاليات والأمهات الاعتبارية والمبدعات والشخصيات العامة والقيادية البارزة، موضحة أن المرأة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به في جميع المحافل الدولية في شتى المجالات، حيث جعل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم وتمكين المرأة محورا أسياسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، مؤكدة على أن المرأة المصرية هى الحارس الأمين على الهوية المصرية، وهى السند والأمل وهى نبض وضمير الأمة.

وأوضحت الدكتورة دينا هويدى، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، أن العديد من المؤتمرات والملتقيات والمنتديات المحلية والعالمية التى عقدت في السنوات الأخيرة، ركزت في مضمونها على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع من خلال تبنى خطط وبرامج تعزز جهود المرأة ودعمها، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ركزت في محورها الثالث على أهمية حقوق المرأة في التعليم والتنمية والتمكين، كما أشارت إلى أن الدولة المصرية ممثلة في قيادتها السياسية ومؤسساتها أعطت أهتماما لدور المرأة في تشكيل وعى الأسرة باعتبارها المدخل لهدم أو بناء أى مجتمع.

أعقب ذلك تكريم عشرين شخصية من الشخصيات النسائية العامة على المستوى القومي بإهدائهن درع الهيئة وشهادة تكريم وهن: د. أمل أمين أستاذ مساعد للنانوتكنولوجي والبوليمرات والبلاستيك بالمركز القومي للبحوث، م. أمل مبدي رئيس مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، المايسترو إيمان محمد على جنيدي أول سيدة مصرية وعربية تعمل مايسترو للموسيقى، د. هادية حسن أول نائبة تشارك في أولمبياد طوكيو عن لعبة كرة الريشة الطارة ٢٠٢٠، المستشارة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وثاني سيدة مصرية تتقلد هذا المنصب، كابتن نهى عبدالرحمن كابتن طيار وأول سيدة مصرية تعمل مدربة بمجال الطيران بالشركة المصرية "مصر للطيران"، الفنانة حنان سليمان ممثلة قديرة وقدمت العديد من الأعمال التي تمس واقع المرأة المصرية ومشكلاتها الحياتية، أ. زينب يونس من أهم الأصوات المميزة في إذاعة القرآن الكريم، سهير قنصوه خبيرة دولية في التخطيط الإستراتيجي للتنمية وقضايا النوع، المطربة مي فاروق من الأصوات المميزة وأفضل مطربات جيلها وبدأت مسيرتها الفنية بدا الأوبرا المصرية في كورال سليم سحاب، سهير زكي مدير قسم التعلم الذكي ودمج الكتولوجيا في التعليم في كلية فيكتوريا بالإسكندرية ٢٠١٨ وإلى الآن، د. مها زكي رئيسة قسم الوراثة البشرية في المركزي القومي للبحوث سابقاً، د. غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية وأستاذ التراكيب والمنسوجات، السفيرة سناء زايد خبيرة مصرفية في كافة مجالات العمل المصرفي المختلفة، د. سامية قدري أستاذ الإجتماع ورئيس قسم الإجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، اللواء منار مختار نائب مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي قطاع حقوق الإنسان، د. نهلة إمام أستاذ ورئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون السابق، رحمة ضياء صحفية وأديبة واعدة، إيزيس محمود مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، د. سهير عبدالقادر رئيس مجلس مؤسس أولادنا لفنون القدرات الخاصة.

وعلى المستوى الثاني تم تكريم ١٢ شخصية عامة علي مستوي المحافظات، بجانب تكريم عدد ستة شخصيات نسائية من مبدعات الهيئة في مختلف المجالات الفنية والأدبية، وعلى المستوى الثالث تم تكريم عدد ثمانية وثلاثون من الأمهات المثاليات والإعتباريات علس مستوى الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية.

وقامت المطربة مى فاروق بغناء أغنية "ياشمس يامنورة غايبى"، "ألف ليلة وليلة" بناءاً على طلب الحضور الذى تفاعل وقام بالغناء معها، وفي الختام قدمت الفرقة المصرية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى، مجموعة من الأغاني منها "ماما يا حلوة"، "حبيبت أمها"، "كل سنة وانتي طيبة يا مامتى"،" بيت العز يا بيتنا"، "يا ليلة ماجانى الغالي"، "ست الحبايب"، "يا نور عنيا"، إلى جانب دويتو "أحن قلب فى الدنيا".