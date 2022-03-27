محمد السعدى عن مواهب برنامج الدوم: مصر ولادة فعلًا

علق محمد السعدي، محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس مجلس إدارة شركة «ميديا هب»، على انتهاء برنامج الدوم، قائلا: "النهاردة يوم احتفالي أكتر وقعدنا شهرين نستناه وقبلها 6 شهور شغالين عليه، ونفتخر إن البرنامج مصري 100 %، ولجنة التحكيم كانت مختلفة عشان كانت العدل وهو الأمر الذي استحدثناه جديد، وإحنا بدأنا ب218 من كل محافظات مصر".

وتابع قائلًا: "الفائزين في فئة التمثيل مسلسلات وأفلام من إنتاج شركة المتحدة، والتقديم العمل في قناة اكسترا نيوز، والغناء تقديم عدد من الاحتفيالات وأغاني، وبعتذر لكل موهبة موجودة في مصر مقدرناش نوصلها، مصر كلها مواهب، والشركة المتحدة فخورين بكل اللي قدموا وبجميع المواهب، إحنا بندعم ال218 كلهم، زنوعدكم بدعم أكبر والموسم الجاي قوي أكتر ومصر فعلًا ولادة".

برنامج "الدوم"

وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة، برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.