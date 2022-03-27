الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27 -3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 27 -3-2022 طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.


ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة ونشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وأن يكون الجو مشمسا بجنوب الصعيد.


- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى


القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 12
وادي النطرون 22 11
طنطا 23 11
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 19 11
مطروح 18 12
السلوم 19 09
سيوة 23 09
بورسعيد 19 11
دمياط 18 11
الزقازيق 23 10
المنصورة 23 11
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 11
العريش 19 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 13
نخل 21 06
نويبع 24 14
طابا 21 13
كاترين 17 03
الطور 24 14
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 25 14
مرسى علم 24 14
الفيوم 24 10
بنى سويف 24 10
المنيا 24 09
أسيوط 25 11
سوهاج 27 12
قنا 28 12
الأقصر 29 13
أسوان 30 14
إدفو 30 14
أبو سمبل 29 14
الوادي الجديد 27 12
شلاتين 28 14
أبو رماد 28 14
حلايب 24 15
رأس حدربة 24 16
 

ارصاد البحر الاحمر درجات الحرارة البحر المتوسط العريش الأرصاد الجوية خبراء هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة الطقس في مصر

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