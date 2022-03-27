الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الطاقة القبرصية تزور مصر لبحث فرص التعاون التجارى

وزيرة الطاقة القبرصية
وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدو

أعلنت وزارة الطاقة القبرصية، في بيان لها، أمس السبت، أن وزيرة الطاقة القبرصية "ناتاشا بيليدو"  ستلتقي مع نظرائها المصريين في القاهرة، اليوم الأحد وغدًا الإثنين، وفقًا لما نقلته صحيفة" قبرص ميل".

وفقًا للبيان، تقود "بيليدو" وفدًا تجاريًا في زيارة لمصر من خلال منتدى الأعمال القبرصي بهدف الترويج لقبرص كمركز للخدمات التجارية والمهنية.

يعقد المنتدى من قبل وزارة الطاقة والتجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة القبرصية (Keve)، وبدعم من جمعية الأعمال القبرصية المصرية.

وتلتقى "بيليدو"، اليوم الأحد، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ويعقبه اجتماع مع أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF) في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ومن المقرر أن تجتمع الوزيرة القبرصية، غدًا، مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، حيث سيتم دراسة  احتمالات التعاون التجاري في المستقبل بين البلدين وسبل  استكشافها، ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة القبرصية أيضًا بوزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع.

وفي فبراير الماضي، سبق والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره القبرصي الرئيس نيكوس أنستاسيادس على هامش القمة الأوروبية الإفريقية في بروكسل، حيث أكد السيسي حرص بلاده على مواصلة تفعيل أطر التعاون مع قبرص، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. 

كما شدد الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية، إلى جانب المواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. 

وزارة الطاقة القبرصية قبرص مصر الربط الكهربائي بين مصر وقبرص مصر وقبرص واليونان

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