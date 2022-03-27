الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مريم حسن تستعرض تقريرًا عن «ذوى الهمم» فى برنامج الدوم

مريم حسن
مريم حسن

اختارت مريم حسن، ابنة محافظة مرسى مطروح، أصغر موهبة في الموسم الأول لبرنامج الدوم، فئة التقديم، أن تستعرض تقريرًا عن "ذوي الهمم" وما قدموه من رياضيات مختلفة وأعمال مميزة.

 

قالت الفنانة أصالة: "حبيت التقديم والجملة اللي قولتيها أتمنى أن أغني مع فرقة أصحاب الهمم، وأرافقهم برفقة قريبًا.

 

وعن والدتها قالت أمي اسمها عزيزة وهي السبب الأساسي لنجاحي وهي شخصية مليئة حنان احتضنتني وأحتضنت أولادي، ولولاها ودور الستات اللي حواليا ما كنت وصلت لأي مكانة".

 

وشكر الفنان حسين فهمي المتسابقة مريم قائلًا: "انا سفير دولي لذوي الهمم وبشكرك جدًا إنك اهتميتي بيهم، والدولة مهتمة بذوي القدرات والرئيس السيسي بنفسه اهتم بيهم لذا جعل عام 2018 عام لذوي القدرات الخاصة، انا بشكرك إنك قدمتي موضوع مهم ذي ده، عشان ندمجهم ونشعرهم إنهم جزء من المجتمع وجزء منتج".

 

وقال الفنان كريم عبد العزيز: "أنا بشكرك على اختيارك للموضوع، وأنا مصدق إن جواهم طاقة لو استغلت هنكون في حتة تانية خالص".

 

 

برنامج "الدوم"

وأنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

 

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

 

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كلا من: الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

 

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كلا من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

 

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

 

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

مريم حسن الفنانة أصالة الفنانة أصالة برنامج الدوم برنامج

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وائل لطفي

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