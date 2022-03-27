لجنة التحكيم ببرنامج الدوم لـ«مانو»: الكل مؤمن بموهبتك

تفاعل جمهور مسرح برنامج الدوم بوابة النجوم، برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر"، مع المتسابق محمد مانو، ابن محافظة السويس، والذي تغنى بعدد كبير ومختلف من الأغاني جمع بين الماضي والحاضر، وأبهر لجنة التحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

وقالت الفنانة أصالة للمتسابق محمد مانو: "الكل مؤمنين بموهبتك، كتير حبيت اللي قدمته"، وقال الفنان كريم عبدالعزيز: "صوتك هائل ودافئ ووشك فيه كارزيما تخش القلب، واتفق في الرأي الفنان حسين فهمي قائلًا: "عاجبني الكوكتيل اللي اختارته وعاجبني اختيارك وكان موفق".

برنامج "الدوم"

وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.