6 مصابين في حريق عقار بالمقطم

أصيب 6 أشخاص بالاختناق منذ قليل في حريق اندلع داخل عقار مكون من 6 طوابق بالمقطم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق بمساكن صبحي حسين بالمقطم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت عمليات إخماد الحريق فيما تمركزت عدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طارئ .

وتبين أن النيران شبت فى الطابق الخامس وأسفر عن إصابة كلا من خالد م، 30 سنة، محمد ف، 25 سنة، نجلاء م، 45 سنة، عادل ع، 50 سنة، عطيات ع، 65 سنة، محمد ع، 40 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة.