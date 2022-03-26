الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 مصابين في حريق عقار بالمقطم

حريق
حريق

أصيب 6 أشخاص بالاختناق منذ قليل في حريق اندلع داخل عقار مكون من 6 طوابق  بالمقطم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 6  طوابق  بمساكن صبحي حسين بالمقطم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت عمليات إخماد الحريق فيما تمركزت عدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طارئ .

وتبين أن النيران شبت فى الطابق الخامس وأسفر عن إصابة كلا من خالد م،  30 سنة، محمد ف،  25 سنة، نجلاء م،  45 سنة، عادل ع،  50 سنة، عطيات ع، 65 سنة، محمد ع،  40 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى.

 وتم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

«تأمين الغذاء».. مجمعات «حياة كريمة» الزراعية: توعية وإرشاد وخدمات

نجل عبدالرحمن أبوزهرة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده (خاص)

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

6 مصابين في حريق عقار بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان