السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدوم» يتصدر تريند «تويتر» تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة

صورة
صورة

تصدر برنامج “الدوم” الأكثر تداولا بموقع التدوين “تويتر” بهاشتاج يحمل اسم #الدوم_بوابة_النجوم، بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة على قناة On. 

وتضم لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة. 

برنامج الدوم أطلقته الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر". 

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والاعلامية لميس الحديدي والاعلامية چاسمين طه. 

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من النجمة ليلى علوي وتامر محسن والموسيقار نادر عباسي. وتتراوح اعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل اما التقديم من ٢١ ل ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات ل ١٥ الف مشترك. وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.

برنامج الدوم الدوم برنامج يتصدر تريند

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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