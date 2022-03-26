الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة الحوادث المسائية|لحظة مداهمة وكر تصنيع الأقراص المخدرة بالجيزة.. وحبس مدير ملاهي بأسوان بسبب غرق طفل

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الحوادث والمحاكمات الهامة التي شغلت الرأي العام، ويرصد «الدستور» في السطور التالية نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة..

معركة بالأسلحة.. مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في أسيوط

شهد مركز ساحل سليم بنطاق مديرية أمن أسيوط، حادثًا أليمًا حيث لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب 4 أشخاص آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بقرية الشامية بسبب خلاف على حدود قطعة أرض زراعية.

لحظة اقتحام أخطر وكر لتصنيع العقاقير المخدرة في الجيزة (فيديو)

أبرز فيديو صادر عن وزارة الداخلية لحظة اقتحام وضبط أجهزة وكر يديره أحد العناصر الإجرامية المتخصصة فى تصنيع الأقراص المخدرة وتتمكن من ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة ومواد التصنيع، تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه.

رفض 400 دعوى لوقف قرار إلغاء البطاقات الاستيرادية ببورسعيد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السبت، برفض 400 دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بوقف حصص البطاقات الاستيرادية لغير مواليد المحافظة.

رفع آثار حادث تصادم أعلى طريق شبرا ـ بنها الحر وإعادة الحركة لطبيعتها

رفعت أوناش مرور القليوبية آثار حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى نصف نقل أعلى طريق شبرا بنها الحر بمنطقة مشتهر اتجاه القاهرة وتسبب في إصابة 10 أشخاص وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

حبس مدير ملاهي مائية بأسوان عامين بعد غرق طفل 

عاقبت دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة أسوان الابتدائية، اليوم السبت، مدير أحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة بالحبس لمدة عامين، وذلك إثر لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا فى مدرسة تعليم السباحة بالملاهى، وكان والده اعتبرها واقعة إهمال فى حق نجله وتقصيرًا تجاه أرواح الأطفال الأبرياء.

حادث تصادم الأسلحة النارية القاهرة مجلس الدولة وزارة الداخلية ملايين جنيه مشاجرة نشرة الحوادث نشرة الحوادث اليوم

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بين الكرة والسياسة

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