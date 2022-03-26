السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم شقيقان.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص في حادثين بقنا

إسعاف
إسعاف

وقع حادث في محافظة قنا، اليوم السبت، حيث لقى شقيقان مصرعهما، فى تصادم سيارة ملاكى مع أخرى أمام قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت .

وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة أخرى أمام قرية العمرة بمركز أبوتشت فى قنا.

 وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وقد تبين من الفحص مصرع كمال السيد على، 45 عاما، عزوز السيد على، 35 عاما، من قرية أبوشوشة

كما  لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، فى انهيار حفرة أثناء عمله بمشروع الصرف الصحى بمركز أبوتشت شمالى قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع عامل أثناء حفر بإحدى مشروعات الصرف الصحى بمركز أبوتشت شمال قنا، وأسفرت الواقعة عن مصرع محمود حسين ابو المجد، فى انهيار حفرة لمشروع الصرف الصحى بقرية نجع العرق التابعة لعزبة البوصة فى أبوتشت.

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بين الكرة والسياسة

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