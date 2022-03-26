سعد سمير يبدع بمشهد من «المهزلة الأرضية».. وكريم عبد العزيز: «عجبتني جدًا»

مثَّل سعد سمير من المنوفية بركة السبع، صاحب الـ 18 عاما، مشهدًا من مسرحية "المهزلة الأرضية" ليوسف إدريس، فئة التمثيل.

وقال الفنان كريم عبد العزيز له: "عجبتني جدًا يا سعد، بس عايزك تمثل وأنت قاعد على الكرسي من غير ما تتحرك".

وتابع الفنان كريم عبد العزيز عضو لجنة تحكيم برنامج الدوم بوابة النجوم قائلًا: "هايل جدًا وشكرًا جدًا ليك".

وقال الفنان حسين فهمي: "أنت اختارت المشهد ليوسف إدريس وسبب اختيارك للمشهد إيه، وأنت أديت أداء لذيذ ومتميز جدًا والتلوين يه هائل وإحساس إن فيه ناس بتكلمك وصلي، وأنا سعيد جدًا باختيارك للمشهد لأن الشخصية صعبة ويوسف إدريس متميز جدًا".

وقالت الفنانة أصالة: "أنت عندك روح وطاقة وأنا بعتقد إن أهم ما يميز أي موهوب هتكون صديقي".

برنامج "الدوم"

وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.