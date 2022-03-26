وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم السبت، إلى إسرائيل في أولى محطات جولة في الشرق الأوسط يلتقي خلالها مسؤولين في دول عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل مؤخرا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وكانت إسرائيل أعلنت، أمس الجمعة، انها ستستضيف لقاءً يومي الأحد والاثنين يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين بمناسبة زيارة بلينكن.

قمة دبلوماسية في إسرائيل

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، :"بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل، سيصل وزير الخارجية الامريكي ووزراء خارجية الامارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الخميس، إن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية والابقاء على احتمال تسوية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين.

لقاءات بلينكن

وسيعقد بلينكن لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في مستهل الجولة.

وأشارت فرانس برس، إلى أن جولة بلينكن ترمي أيضا إلى حشد الدعم الإقليمي لكييف مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا وتهدئة مخاوف الدولة العبرية من قرب التوصل لاتفاق نووي مع إيران.

وتأتي الجولة في توقيت دخلت فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق الدولي المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، مراحلها النهائية.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن مسألة واحدة أو اثنتين لا تزالان تعوقان التوصل لاتفاق، ويؤكدون أن على طهران أن تتخذ "خيارات صعبة" إذا كانت تريد الاتفاق.

وفي السياق، صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الإثنين الماضي، بإن "الاتفاق ليس وشيكا وليس مؤكدا".