5 نصائح هامة لمرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يعرف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بأنه اضطراب يؤثر على أداء الشخص ، مما يجعل من الصعب التركيز أو إدارة الوقت بشكل فعال، الأمر الذي يؤدي إلى تلقي نصائح حسنة النية من الأحباء أو الزملاء ، ولكن دون أن يعرف هؤلاء أن السر الحقيقي وراء هذه التصرفات هو اضطراب فرط الحركة، وهذا بحسب ما ورد في موقع "Metro".

وبحسب ما ذكر الموقع أيضا، فإنه من الصعب على الشخص الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن يفهم كيف تتشابك أدمغتنا بشكل مختلف، وعلى الرغم من نجاح إحدى التقنيات معهم، فقد لا يرى الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه نفس النتائج.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح لمرضى اضطراب فرط الحركة:

ـ جرب المراسلات الصباحية:

سواء كنت تعمل بمفردك أو كجزء من فريق، يمكن أن يكون استخلاص المعلومات كل صباح مفيدًا لمن يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

تحدث مشكلات الخلل الوظيفي التنفيذي بسبب نقص الدوبامين ، هرمون المتعة الذي يساعدنا في تحديد أولويات المهام واتخاذ القرارات. تصل مستويات الدوبامين إلى ذروتها في الصباح ، مما يجعله أفضل وقت لتحديد نوايا اليوم.

ـ خلق مساحة لكل شيء:

بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، يعد فقدان الأشياء أو تراكم الفوضى جزءًا من الحياة اليومية.



ـ ضبط مؤقت القرار

على الرغم من أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يشعرون أنه من الصعب اتخاذ القرارات ، إلا أننا لا نستطيع ذلك - فقد نحتاج فقط إلى القليل من المساعدة الإضافية للوصول إلى هناك.

يمكن أن يمنحك تحويل المهام أو القرارات إلى لعبة من نوع ما هذه الدفعة ، مما يمنحك إحساسًا بالتحدي لدفعك إلى الأمام.

إذا كنت قد اتخذت قرارًا كبيرًا ، فاضبط مؤقتًا لمدة 15 دقيقة والتزم بما تستقر عليه في الوقت الذي يرن فيه وبالمثل ، إذا كانت هناك مهمة تبدو مستعصية ، فاحسب وقتًا لنفسك وحاول التغلب على عقارب الساعة.

ـ استخدم "هيئة مزدوجة":

في بعض الأحيان، يمكن أن يساعد وجود شخص آخر في تهدئة الذهن القلق وإبقائك في مهمة، ويُعرف هذا باسم "مضاعفة الجسم".

عندما يكون لديك مهام لإكمالها ، حاول أن يكون لديك صديق أو أحد أفراد العائلة في نفس الغرفة، لا يحتاجون إلى أن يفعلوا نفس الشيء مثلك، أو حتى أن يتحدثوا كثيرًا إنه الضغط اللطيف لوجودهم هناك يجعلك مسؤولاً.

ـ تحدث عن الأشياء:

نتعلم جميعًا بشكل مختلف، لكن العديد من نصائح ADHD تركز على القراءة والكتابة للاحتفاظ بالمعلومات.