السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يشهد ختام الملتقي العربي الإفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية

أشرف صبحى
أشرف صبحى

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مساء اليوم السبت، ختام فعاليات الملتقي العربي الإفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية والذي نفذته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع وزارتي البيئة، والموارد المائية والرى خلال الفترة ٢١-٢٧ مارس الجاري.

استهل وزير الشباب والرياضة كلمته بتقديم الشكر والتقدير إلى وزارة  البيئة والاتحاد العربي للتطوع، وجميع  الشركاء فى تنفيذ الملتقى، وكافة المشاركين فى الفعاليات التى شهدت حواراً ونقاشاً مثمراً وتبادل الرؤى وفق أجندة فاعلة وموضوعية.

ولفت الوزير أن الملتقى كان بمثابة فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار الحضاري البناء حول قضية التغيرات المناخية، وكانت الإرادة الحقيقية من المشاركين على كل المستويات لتحويل الحوار إلى توصيات وآلـيات تنفيـذية، مشيراً أن فعـاليـات الملتقي تعد دليلاً عمليـاً بأن الحوار هو السبيل  لمواجهة التحديات، وتجاوز الصراعات، وتحسـين الأوضاع في الحاضر وبناء المستقبل.

ووعد الدكتور أشرف صبحى المشاركين بتقديم توصيات الملتقى للجنة العليا المسئولة عن تنظيم مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop27 بشرم الشيخ.

شهد حفل الختام حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربى للتطوع، والينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وليديا عليوة ممثلة عن وزارة البيئة، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وجيهان حنفى مدير عام البرامج التطوعية والكشفية.

يذكر أنه شارك فى المؤتمر وفود ٣٨ دولة، وساهم فى تنظيمه كل من الاتحاد العربي للتطوع، وكلية الدراسات العليا وعلوم البيئة بجامعة عين شمس، الدائرة الرسمية للشباب والنشء بالاتفاقية الاطارية للتغير المناخي بالأمم المتحدة، والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، ومركز التدريب الاقليمي للموارد المائية والري، ووحدة السياسات وتطوير الاعمال بمكتب الوزير، ووحدة المناخ بالإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية.

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وائل لطفي

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