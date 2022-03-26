السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مد مظلة التأمين على العمالة غير المنتظمة للفلاحين.. أبرز أنشطة «القوى العاملة» اليوم

محمد سعفان
محمد سعفان

شهدت وزارة القوي العاملة، اليوم السبت، عددا من الأنشطة، نستعرضها فى التقرير التالي:

-سعفان: مد مظلة التأمين على العمالة غير المنتظمة للفلاحين والباعة الجائلين

تضع وزارة القوى العاملة، خلال الفترة المقبلة، نصب عينيها على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، باعتبارها أكثر الفئات المحرومة من الحصول على حقوقها الاجتماعية والصحية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت بالفعل في تسجيل ما يزيد عن 90 ألف عامل غير منتظم بعدد من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، مشيرا إلى أن تسجيل تلك العمالة هي خطوة أولى يليها خطوات جادة في التأمين صحيا واجتماعيا على تلك العمالة.

https://www.dostor.org/4039461 


-«سعفان» يتفقد مركز تدريب «الطود» بالأقصر ويوجه بالتعاون مع الجامعة

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، جولاته الميدانية بمحافظة الأقصر؛ حيث تفقد مركز التدريب المهني بالطود "الرضوانية سابقاً"، والورش الموجودة فيه، ومنها ورشة الطاقة الشمسية، والتفصيل الخياطة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول وغيرها من الحرف الفنية، والتي تستهدف تدريب الشباب على هذه الحرف، ويأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

https://www.dostor.org/4039693 

 

-سعفان يسلم 2216 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبرفقته  محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، 2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

https://www.dostor.org/4039717 


-سعفان يفتتح معرض منتجات المشغولات اليدوية للفتيات بالأقصر

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، معرض منتجات المشغولات اليدوية لـ6 من فتيات المحافظة بمركز المؤتمرات، فى إطار جولته لمحافظة الأقصر، وذلك لتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور عبده هاشم مدير المديرية، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.
https://www.dostor.org/4039770 

وزارة القوى العاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد سعفان وزير القوى العاملة عمالة غير المنتظمة مركز التدريب المهني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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