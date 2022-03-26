السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق منزل في العياط

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة في جنوب الجيزة، رجال المعمل الجنائي، لفحص آثار حريق نشب داخل منزل بالعياط، دون وقوع إصابات.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية العطف بالعياط على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والتي قامت بمحاصرة النيران لمنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وتم السيطرة على الحريق وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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بين الكرة والسياسة

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