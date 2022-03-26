السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض 400 دعوى لوقف قرار إلغاء البطاقات الاستيرادية ببورسعيد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السبت، برفض 400 دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بوقف حصص البطاقات الاستيرادية لغير مواليد المحافظة.

وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة، وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط، وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة.

وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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