افتتاح النسخة الأولى من بطولة «البارالمبية» لتنس الطاولة بالإٍسماعيلية

أعلن سامي عبد الحليم، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، انطلاق فعاليات النسخة الأولى للبطولة العربية للأندية البارالمبية للعبة كرة تنس الطاولة، التي تقام في الصالة المغطاة التابعة لقرية الأولمبية، لهيئة قناة السويس، مساء السبت.

وتستمر البطولة لمدة 3 أيام متتالية يتنافس فيها عدد من الدول العربية، وبمشاركة أكثر من ٢٠ لاعبًا ولاعبة.

يتنافس في البطولة ١٣ ناديًا يمثلون عدد من الدول منها مصر والكويت والأردن والعراق وشهد حفل الإفتتاح محمد عبد الله الأمين العام للإتحاد العربى لتينس الطاولة، وسعيد قريطم نائب رئيس الإتحاد العربي، ومنقذ الحاج عضو المجلس بجانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

من جانبه، قال عمرو بسيوني مدير البطولة، إن المنافسات إنطلقت صباح اليوم للاعبين من التصنيف الثاني والثالث جلوس ووقوف، على أن يتم استكمال باقي المباريات عقب حفل الافتتاح.

أشار إلى أن اللاعبين تم تصنيفهم بالأمس بعد إجراء الكشف الطبى بمعرفة مروان ضياء مندوب الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لافتًا إلى أن هناك إهتمام متزايد بفعاليات البطولة كونها الحدث الرياضى الأول من نوعية بتنس الطاولة للاعبين البارالمبيين.

من جانبه، أعلن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن كافة أجهزة الإتحاد تعمل على إنجاح البطولة العربية كونها الاستعداد الأمثل لبطولة مصر الدولية "البارالمبية" التى ستقام فى الفترة من ٣٠ مارس وحتى ٢ أبريل القادم بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، بمشاركة ١١٠ لاعب ولاعبه يمثلون ١٥ دولة.

أضاف أن البطولة الدولية لها اهتمام كبير على مستوى الدول المشاركة كونها المؤهلة لبطولة كأس العالم البارالمبية القادمة.