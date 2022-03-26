السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

خمسة نصوص قصيرة

عبد المقصود
عبد المقصود

نعمة

كنت الليلة فى حضن أمى

لم أكن طفلًا 

ولم تكن شابة،

كنتُ كبيرًا 

وكانت كبيرة،

لكن يبقى الابن طفلًا

وتبقى الأم أمًّا

ويبقى حضن الأم 

كونًا من الحنان والحنين.

٣٠/ ١٢/ ٢٠٢١

٢٠٢٢، اتفقنا؟

٢٠٢٢

بعد التحية والسلام

لنعترف أن أسلافك لم يكونوا طيبين

وإذا شئْتَ أن أكون أكثر صراحة

كانوا لصوصًا سفاحين

سرقوا أحبابنا بالجملة

وذبحوا أيامنا بالجملة

سرقوا بقسوة

وذبحوا بقسوة.

٢٠٢٢

لنعترف أيضًا أننا قوم طيبون

لا نأخذ الأبناء بما اقترف آباؤهم

لذا بادرتك بالتحية

وأعدك بأن نقدم لك أيامنا 

عن طيب خاطر،

على أن تكون عامًا طيبًا

على ألا تسرق منا أحبابنا.

٢٠٢٢ .. اتفقنا؟

١/ ١/ ٢٠٢٢

حلم فى أرض غريبة

ليلة أمس رأيتُكِ فى الحلم،

أعرف أنك فى كون وأنا فى كون،

لكنى رأيتكِ وتقارب جسدانا

وتبادلنا بعض النظرات

وبعض الكلمات

لم تكونى متعجلة ولم أكنْ،

كانت ليلة عيد،

لكن الحلم كان فى أرض غريبة

وكان يحن إلى تراب الوطن

ولم يكن لدينا ما يغرى حلمًا بالبقاء

فى أرض غريبة.

١٥/ ٢/ ٢٠٢٢

العالم

العالم 

رقعة شطرنج

ولاعب وحيد!

١٥/ ٣/ ٢٠٢٢

الجنة الأولى

تلك الليلة،

يتذكرها جيدًا،

وهى تكرر السؤال

وكأنها تتعجل الساعة الأخيرة

وكلما سمعت الرد

تتململ لأن الوقت لا يزال مبكرًا،

وكان لا يدرى سببًا للعجلة

ويظن أنها ذاهبة إلى المجهول

لكنها، على ما يبدو، 

كانت عائدة إلى مكان تعشقه 

وتحنُّ إليه

وإذا جاز له أن يخمن: 

كانت عائدة إلى الجنة الأولى

حيث قضى الجدان سنوات الطفولة!

2022 /3 /15

رئيس التحرير

وائل لطفي

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