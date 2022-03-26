سيدةُ الأسماءِ

والأفقُ مضغوطٌ كألواح الزجاجِ

يمرُّ رملٌ من بعده ماءٌ أجاجٌ

من بعده رملٌ

ولكنى أحاولُ أن أرى

أتشممُ الأنفاسَ والأصواتُ تهمسُ

والدعاءُ يخالط النجوى

وصوتُ المصلِ يُفزعُنى

وكان الاسمُ أول منزلٍ تتشققُ الأفعالُ منه

فلا تَرى فِعلًا يغوصُ ليرفعَ القدمَ التى تَعِبتْ

يعودُ الاسمُ مُرتبكًا كأنى لا ألومُ سواه

ولكنى أُهدهِدهُ لعل الصوتَ يُرجِعُنى إلى بيتٍ

سأدخلُ بَابهُ حتمًا

وكنتُ أمر بالممشى إلى حيثُ ارتضت أمى

مكانًا صالحًا للقص

والذكرى تُدحرِجها على الحلقات

قالت لى بأن الانتظار يزيد بعضًا من نشيشِ الاختمار

وكانت الأسماءُ تأخذُ طعمها

والزهرُ مستمعٌ لها

وبريقُ عينيهَا يَشِى بتوقعى

قد كنتُ تَوًا عائدًا

وحقيبةُ الدرسِ التى كانت تُطرِّزها

سأفتحها وأجلسُ

ها هنا يتقافزُ التاريخُ وهو يقومُ سنبلةً

وتهتز الحكايا

تزرعُ الصبارَ بادئةً

وتُوغلُ فى تَنوعِه

وتجلبُ قطعةَ الجبلِ الصغيرة فى حديقتها

لتمنعَ فجأةَ الطوفان

تفرحُ والحصادُ يقاومُ التصنيف

يغرسُ كفُّها وردًا

لتجمعَ سلةَ الأسماءِ فى حشدٍ يقوم

مُصححًا ما داوم الأعرابُ ضمنًا فى تَفَرُّقِه

يكون الاسم فى يدها

فتهمسُ فيه، يَمنحُها تَفرُّدَها

وهذا المصلُ موصولٌ بذاكرتى

يُسرِّبُ فى رتابته أنينًا خارج الأسماء أُنكرُه

فهل تُبقينَ سيدتى على خيطٍ من الذكرى أعودُ إليه