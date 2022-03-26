برلماني روسي: الحوثيون أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الإرهابية بمهاجمة السعودية

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي (البرلمان) للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، إن الحوثيين "أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الإرهابية بمهاجمة البنية التحتية المدنية لمدينة جدة في السعودية".

وأضاف سلوتسكي - في تصريح صحفي، نقلته وكالة أنباء "تاس" اليوم السبت-: "لقد علمت بقلق بالغ الهجوم، الذي شنته حركة أنصار الله الحوثية على البنية التحتية لمدينة جدة، أجمل مدن السعودية، وأكثرها تطورا"، مشيرًا إلى أن الحوثيين أظهروا طبيعتهم الإرهابية وعدم وجود أجندة بنّاءة لديهم وتركيزهم فقط على زعزعة استقرار المنطقة".

وتابع: "هذه الأحداث تؤكد صحة دعم روسيا لقرار مجلس الأمن الدولي الاعتراف بحركة أنصار الله إرهابية"، مشددًا على أنه يُطالب بمحاكمة، الذين خططوا ونفذوا هذه الهجمات الغادرة، ومعربًا عن دعمه غير المشروط لجهود المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن ومبادرتها للأمن والاستقرار في المنطقة.



وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، تفكيك خلية إرهابية في جمهورية باشكورستان، واعتقال 4 مواطنين تورطوا في الدعاية للإرهاب والتحضير لشن هجمات على عناصر قوات حفظ القانون.

وذكر الأمن الفيدرالي - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم- أنه بالتنسيق مع لجنة التحقيق الروسية، تم احتجاز 4 مواطنين روس في مدينة "أوفا" عاصمة باشكورستان، متورطين في التحضير لتنفيذ هجمات على عناصر أمنية والترويج للفكر الإرهابي عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنه خلال التفتيش، تم العثور لدى الإرهابيين على قنبلتين يدويتين وعبوات حارقة تشبه زجاجات مولوتوف، وكذلك كتب متطرفة وأجهزة راديو وملابس ومعدات تستخدم في الظروف الميدانية.