حرس الحدود الروسي: نقل أكثر من 16 ألف لاجئ من دونيتسك ولوجانسك إلى روسيا

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ممثلاً في الفرع الإقليمي لخدمة حرس الحدود، اليوم السبت، بأن أكثر من 16 ألف مدني تم إجلاؤهم من دونباس عبروا إلى روسيا في منطقة روستوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في بيان لحرس الحدود، نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "أبلغت دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمنطقة روستوف أنه خلال آخر 24 ساعة عبر حوالي 16 ألف شخص الحدود إلى روسيا عبر نقاط التفتيش في منطقة روستوف".

وأشارت وكالة أنباء "تاس" إلى أن التوترات تصاعدت على طول خط التماس في دونباس في 17 فبراير. وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن أعنف قصف من قبل أوكرانيا منذ شهور".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في خطاب متلفز في 24 فبراير الماضي إنه اتُخِذ قرار بتنفيذ عملية عسكرية خاصة من أجل حماية الأشخاص من إساءات نظام كييف، بهدف نزع السلاح من أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها لا تستهدف المدن الأوكرانية، لكنها تقتصر على الضرب الجراحي للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتعطيلها، دون وجود تهديدات على الإطلاق للسكان المدنيين، بحسب "تاس".