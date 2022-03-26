السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

آخر تحديث لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، في ختام التعاملات انخفاضًا بقيمة ثلاثة جنيهات في الساعة الأخيرة بعد ارتفاعها في منتصف اليوم.

وتقدم "الدستور" نشرة لحظية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلًا على المواطنين ولضبط حركة الأسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض من حين لآخر بسبب توتر البورصات العالمية وتوتر الأوضاع الاقتصادية في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب سجلت انخفاضًا في الساعة الأخيرة بقيمة ٣ جنيهات مقارنة بمنتصف التعاملات.

وأوضح أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث:

عيار ١٨           ٨٥١  جنيهًا.
عيار ٢١           ٩٩٣  جنيهًا.
عيار ٢٤          ١١٣٥ جنيهًا.

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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