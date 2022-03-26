ضوء مرتعش فى نهاية النفق

تركت ماء المطر البارد يهطل على جرحى النازف.. تولتنى رعشة، وجزع شدَّ عروق رقبتى مع انضغاط أضراسى ببعضها، لكننى تحاملت على روحى، وهى لا تزال تتكئ على روحها وتتشبث بها، حد الالتباس والتعاشق، وأنا أتلمس بيدى الدرابزين الحديدى الساقط مع درجات السلم لأول جوف النفق.

اليومُ صباحًا، والشَّمْسُ تخرجُ من مكمنها البَعيد، كُنتُ أتهيأُ كى أجيئكِ بطموحِ العَاشقين الَّذينَ يُزاوجون بين أحلامهم ورفيف أجنحة وجودهم على أرض واقع صلب يحلمون أن يقتحموا غشاوته وجلافته بوهج شمس حقائقهم المشروعة المؤجلة.

كل الأنفاق التى مررت بها على الكورنيش كانت تغطى جوفها المبلط ارتفاعات من مياه الأمطار التى تمادت فى الهطول، ولم تلتقط أنفاسها سوى لحظات، وأغرقت نهرى طريق الكورنيش، وسدت المنافذ إليه، لتلتمع مساحاتها الهائلة المتجمعة عاكسة الإضاءة الخافتة لكشافات الطريق التى أعلنت حضورًا باكرًا فى ليل هبط سريعًا مغلفًا بالبرودة والصقيع اللذين خلفهما المطر والرياح، فخلا الطريق من أثر للعابرين.

اليومُ.. كسابقيه.. كنتُ أتهيأ حاملًا لكِ مفتاحًا سحريًا، وناقوسًا فضيًا تصلصل دقاته كى تقيم قلبكِ وروحكِ من سباتهما العميق، كى ترى هذه الشّمس المنبعثة من الأعماق أملًا تؤكد الأيام، برغم مرورها المرير، على أحقيته برجم كل ما فات من يأس وانغمار فى مياه حياة كانت بحيرة آسنة غطاها الملح، قبل أن يكتب لنا اللقاء.

هرعت أتنقل بين فتحات الأنفاق.. تتلافى قدماى بعض تجمعات المياه، وتسقط فى أخرى، وأنا أتخيَّر نفقًا جافًا لم يتسرب إليه ماء المطر، فيما هاتفى الجوَّال يتنقل بين يدى المرتعشة وجيبى فى محاولات للاتصال بها، حتى لا تلج- حين وصولها من الجانب الآخر المتاخم لسور البحر- نفقًا قد يمنعها من الوصول إلىّ سالمةً، أو قد لا أستطيع أن أجتازه إليها، كى أقودها- وربما أحملها- عائدًا بها إلى حيث بدأت أترقبها وأنتظرها لأؤمّن لها مكانًا جيدًا للقاء.

اليومُ.. كنتُ أتهيأُ لكِ، كما لم أتهيأ من قبل، كى أكشط من فوق سطحها طعم المرارة والملح، كى تلاقينا بالغد المأمول عذوبة مائها حينما تتحرك فيها تيارات متجددة لنا بالحياة؛ كى يتغيّر طعم العالم، ويبرأ الجرح.

كان صوتها- الحاضر دومًا فى أذنى- بعيدًا، لا أستطيع تجميع ذراته التى ربما أسرها الصقيع، وكان الجرح ما زال ينزف فى مسارب ذاتى.. يضغط على أوتار فى داخلى، ولم يتجمد نزفه بالصقيع ولا بالمطر المنهمر، بينما ظل شعورى بوهج حارق يلهب بدنى يدفعنى دفعًا نحو المضى- متجاهلًا كل شىء- فى خوض تجمعات المياه.

تلاشى شعورى بالألم حين استجاب هاتفها لرنين هاتفى، ووصلتنى من خلال نقرات المطر على زجاج حافلة- كانت تستقلها- كلمات متناثرة.. تتباعد.. تختلط بصدى ووشيش وصمت متقطع، ولهفة تجتاز مساحات الصدر.. تعربد فيها؛ فتشيع فى البدن حركة للأمام والخلف، ولليمين والشمال، وانكماش على شعور طاغٍ تكتمل به لذة التأرجح بين الوصول والعودة إلى نقطة الثبات.. حتى إذا انقطع الهاتف عن بث تردداته، عاد يجرنى معه فى دهاليز حيرة جديدة يعلو فيها صوت الألم نباحًا لا يتوقف، وتتجسد نقاط من دم باهت، لم تكن تراها عيناى المغبشتان.. يغيب الصوت تمامًا، بعد أن كان يعربد صداه فى مساحات الصمت التى تتلاعب بها رياح تسبق هطول المطر.

اليومُ.. كنتُ أتهيأُ لكِ، كما لا تتهيئين لى، وتتركينى على قارعة الانتظار المرير دومًا، لتنسرب من العمر ساعاتٌ مشتهاة.. دقائقها ذهبية، وثوانيها فصوص الماس التى ترصِّع دقات القلب حينما تدب فيه حياة حقيقية لنا معًا، تشهد على عمر حقيقى يحسب ببقائنا فيه متجاورين على طاولة النشوة والدهشة وغيبوبة وجودنا بانفصالنا عن العالم.

قبل أن أدرك نفقًا أخيرًا، قررت التخلى بعده عن فكرة اللحاق بها، بُوغت هاتفى برنات تغتال الصمت.. تحرك الكامن مرة أخرى.. تنشط خلايا القلب؛ فيتوارى الإحساس بالجرح الكامن، ويختفى أثر الدماء.. تتملكنى غبطة تزيح تعب الركض.. يصلنى الصوت سلسًا رائقًا، يتضمخ عطرًا شبيهًا برائحة اختلاط الرياحين بالمطر، حين تعلن عن اقتراب حلولها من مكان النفق الذى أنا على أعتابه.

أخوض فى فضاء النفق- الذى لم يكن جافًا تمامًا- وحدى.. ترن فى أذنى كلماتها الهامسة الواعدة.. يتحرر شقى الأيسر مما ألمَّ به.. أتلمس ضوءًا يبدأ فى الارتعاش ثم يسطع تدريجيًا.. يزداد توغله نحوى.. يدفعنى شغفى إلى الوصول إلى الطرف الآخر قبل أن تصل إليه قدماها.. تصاحبنى روحها القادرة على تحويل مسارات الأشياء فى نفسى.

أسرع أكثر.. يزداد انتشار الضوء المنبعث نحوى.. تتجسد أمامى.. تتوقف للحظة دون أى تعبيرات على وجهها.. لا أستطيع أن أثبت عينىّ فى عينيها.. يعود الضوء للارتعاش.. تسبقها خطواتها ماضية فى عكس اتجاهى، وعيناها ملتفتتان نحوى، تحاولان التشبث بنظرة هاربة، كالمنوَّمة، لكنها تغرق فجأة فى ظلام جديد للنفق، وكأنما صار بيننا خط فاصل بين ظلمتها وضوئى.

اليومُ.. هُيئتُ لكِ.. لتتركينى دائمًا على قارعة القلب والروح وحدى، فى انتظار من لا يريد أن يجىء، وإنْ تهيأت له- دائمًا- وحده.

أكمل طريقى صاعدًا درجات سلم مماثلة، يناوشنى الألم.. ثم خارجًا من باب النفق نحو باب البحر المفتوح الملاصق؛ ليحتوينى ظلٌ رحيمٌ لشيخى- الذى غاب عنى منذ فترة- وتغتسل روحى فى غمار هبات الموج المختلط بالمطر.