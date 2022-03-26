السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات بمركز
إزالة تعديات بمركز بني مزار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، السبت، 21 حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والطرق وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات ومرتكبيها.

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وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن حملة مكبرة لإزالة التعديات بقري مركز بني مزار تحت إشراف هاني الخولي، نائب رئيس مركز بني مزار وبحضور سكرتير الوحدة المحلية بقرية القيس وسكرتير الوحدة المحلية بقرية الحسينية وإدارة الإزالات ببني مزار تمكنت اليوم من ضبط وإزالة 21 حالة تعد من بينها ازالة عدد 2 حالة طرق بمساحة 20 مترًا و4 حالات ري شرق بمساحة 95 متر و10 حالات صرف بمساحة 2995 متر وحالة إصلاح زراعي بمساحة 2 قيراط وحالة أرض زراعية بمساحة 9 أسهم وحالة وحدة محلية بمساحة 220 متر في وجود قوة الشرطة بمركز بني مزار.

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وأضاف جمال محمد حمدي رئيس الوحدة المحلية بقرية بني علي أن حملة إزالالات بإشراف هاني الخولي نائب رئيس المركز وبحضور احمد عطا مسؤول وحدة المتغيرات المكانيه وحملة الازالات ومسؤول الزراعة تمكنت من ازالة  2 حالة تعدي بالبناء المخالف في المهد خارج الحيز العمراني بقرية ابشاق عبارة عن مباني من البلوك الحجري وعمل سملات خرسانيه وشروع بمباني مخالفه علي مساحة87متر وتم تسليم الارض محل المخالفة بدون تعدي وتسليمها لمسؤول الزراعة للمتابعة المستمرة وعدم التعدي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

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أكد رئيس مدينة بني مزار أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب والأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية وإيقاف ظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن تجاه المتعدين والمخالفين بدون أية استثناءات.

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𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 إزالة 21 حالة تعدي أراضي أملاك الدولة والزراعية بمركز بني مزار عماد حسن

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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