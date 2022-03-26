محنة جورج سيدهم: شقيقه قرر بيع مسرح «الهوسابير» فأصيب بجلطة

الفنان الكبير جورج سيدهم تجربة فنية حافلة، وحالة خاصة فى عالم الكوميديا، فهو يخترق قلوب مشاهديه ويمتعهم بوجبات دسمة من الضحك الصافى، بأداء رفيع لا يشوبه تكلف أو اصطناع.

ورغم زخم وامتلاء حياته الفنية، لم تخلُ تجربته الإنسانية من المعاناة والأزمات، خاصة فى الجزء الأخير من حياته، التى شهدت إصابته بجلطة بعد مروره بظروف عائلية قاسية.

وروت زوجة الفنان الراحل الدكتورة «ليندا» أن سبب تلك الجلطة التى أصابت جورج سيدهم هو الحزن العميق الذى عاشه فى إحدى فترات حياته، وكانت لها مضاعفات قاسية، لدرجة أنها لامست مراكز عصبية كثيرة.

وأشارت، فى حوار لها مع جريدة «الأحرار» عام ١٩٩٨، إلى أن الفنان سمير غانم، رفيق درب زوجها، زار جورج سيدهم مرتين فقط خلال عام ونصف العام، مضيفة: «إذا كانت ظروفه لم تمكنه من زيارته سوى مرتين فقط فى عام ونصف العام، فعزاؤنا الوحيد أن دلال عبدالعزيز زوجته كانت تزوره دومًا وبطريقة منتظمة».

ولفتت إلى أن الفنانة نادية لطفى أصرت على الاحتفال بعيد ميلاد «سيدهم» فى منزلها بجاردن سيتى، ولم يحضر أحد من الفنانين أو الفنانات، متسائلة: «لا أدرى هل علموا بعيد ميلاده أم لا؟».

وأكملت أن الفنان عادل إمام ظهر ذات مرة على قناة «نايل تى فى» وسأله المذيع عن زملائه خريجى كلية الزراعة، فذكر صلاح السعدنى ومحمود السعدنى وسمير غانم ولم يذكر جورج سيدهم على الإطلاق، مضيفة: «انتابتنى دهشة غريبة، لأن الزعيم تجاهل جورج سيدهم صاحب التاريخ الفنى النظيف».

وكانت الأزمة الكبرى التى مر بها «سيدهم» حين قرر شقيقه «أمير» بيع مسرح «الهوسابير»، الذى اشتهر من خلاله فريق ثلاثى أضواء المسرح الذى كان الفنان الكبير أحد أعضائه.

وفى أحد أيام مرضه جاءته مكالمة هاتفية من أحد زملائه يعاتبه على بيع مسرح «الهوسابير»، فى هذه اللحظة لم يستطع جورج سيدهم إكمال المكالمة وسقطت من يده سماعة التليفون وأصيب بصدمة عنيفة جدًا، تطورت بعد ذلك إلى جلطة فى المخ.