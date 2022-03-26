«أخبار المساء».. وزير الرياضة يلتقي بعثة المنتخب.. ووفاة مصري في أوكرانيا

تقدم «الدستور» في التقرير التالي أبرز أخبار هذا المساء.

وفاة أحد أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا

أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا وفاة أحد أبناء الجالية، ويدعى يحيي حسن يحيي حامد، ضحية القصف على مدينة ماريوبل الأوكرانية.

وتقدمت الجالية المصرية في أوكرانيا بخالص التعازي لأسرة الفقيد.

نقل المنتخب للسنغال

قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية مصر للطيران ستسير رحلة خاصة رقم MS 3042 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي غدًا الأحد، متجهة مباشرة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار"، لنقل بعثة منتخب مصر لملاقاة نظيره السنغالي في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، فقد تقرر أن يكون تشغيل رحلة المنتخب الوطني الأول إلى السنغال بأحدث طائرات أسطول مصر للطيران من طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة باسم "طائرة الأحلام" والمزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية ومقاعد flat Bed وذلك لتوفير سبل الراحة لنجوم المنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم الوصول للمونديال.



وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب قبل السفر إلى السنغال

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، لا عبى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد.

جاء اللقاء قبل سفر بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة السنغالية "داكار"؛ لخوض مباراة العودة أمام المنتخب السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.



تطوير هيئة وادي النيل

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هشام أبوزيد، وزير النقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق، وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية، فقد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.



زيارة وزير التعليم العالي للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

اختتم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولته التفقدية لفروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، بزيارة مؤسسة الجامعات الكندية المُستضيفة لفرعي جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون.

وشملت الزيارة تفقد مباني الكليات والقاعات الدراسية والمعامل والقاعات التفاعلية، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمباني ومنشآت فرع جامعة رايرسون، الذي يضم أحدث الأستوديوهات ومعامل التصميم ومركز الابتكار ومساحات متعددة للأنشطة الطلابية، وذلك تمهيدًا لبدء الدراسة به خلال العام الدراسي 2022/2023.

وتضمنت الزيارة جلسة حوار مفتوح بين وزير التعليم العالي وبعض الطلاب وأولياء الأمور، حيث استعرض الطلاب لمحات هامة من رحلتهم في فرع الجامعة ومدى الاستفادة من البرامج العملية وخدمات الدعم التي وفرتها لهم الجامعة.

وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة لأسرة مؤسسة الجامعات الكندية وللخريجين ولكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، على رعايتهم واهتمامهم بالطلاب طوال فترة دراستهم، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا الدعم اللازم لأبنائهم طوال فترة دراستهم، والتي تكللت بالنجاح والتميز، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب في حياتهم العملية.